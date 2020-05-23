Нефтесервисные компании включат в список системообразующих

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о включении некоторых нефтесервисных предприятий в перечень системообразующих предприятий. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

В частности, кабмин должен рассмотреть внесение в перечень нефтесервисных компаний с годовой выручкой больше 1 млрд рублей.

Поручение должно быть выполнено до 15 июня текущего года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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