Нефтесервисные компании включат в список системообразующих
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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о включении некоторых нефтесервисных предприятий в перечень системообразующих предприятий. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.
В частности, кабмин должен рассмотреть внесение в перечень нефтесервисных компаний с годовой выручкой больше 1 млрд рублей.
Поручение должно быть выполнено до 15 июня текущего года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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