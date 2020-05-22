На закупку средств защиты для волонтеров и соцорганизаций направят более 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин подписал поручение по выделению финансов на средства защиты для работников соцорганизаций и волонтеров. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подписан в пятницу, 22 мая.

Так, согласно поручению, планируется выделение свыше 1 млрд рублей Минпромторгу для осуществления закупки дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Данные средства защиты будут бесплатно переданы в распоряжение медицинских и социальных организаций.

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