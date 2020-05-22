Пособия на детей в России стали вдвое больше

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком станет вдвое больше. Об этом пишет РИА «Новости».

В настоящий момент минимальное пособие на первого ребенка составляет 1 500 рублей, на второго и последующих — 3 000 рублей.

С начала действия закона сумма данных пособий возрастет до 6 752 рублей. Данную сумму будут выплачивать семье на каждого ребенка в возрасте до полутора лет.

Кроме того, поправки увеличивают с 6 000 рублей до 13 504 рублей максимальный размер пособия для оставшихся без работы в период декретного отпуска женщин.

Эта мера нацелена на поддержку оставшихся без работы родителей.

Соответствующие поправки внес секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Изначально с предложением о повышении пособия выступил президент России Владимир Путин.