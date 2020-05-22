Богатейшие американцы в период пандемии увеличили состояние на $434 млрд
Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщается в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.
Так, с 18 марта по 19 мая люди из списка «600 плюс богатейших жителей США» заработали в общей сложности $434 млрд. При этом число миллиардеров за это время возросло с 614 до 630.
По данным исследования, больше всего на пандемии заработали глава Amazon Джефф Безос — $34,6 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг — $25,3 млрд, создатель Microsoft Билл Гейтс — $8 млрд и сооснователь Oracle Ларри Эллисон — $7 млрд.
Наиболее успешным оказался технологический сектор, поскольку из-за введенного по всему миру режима изоляции ряд процессов перенесли в цифровой формат.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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