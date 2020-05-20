Мишустин лично занимался выплатами медикам, находясь в больнице

Премьер-министр России Михаил Мишустин, находясь в больнице на лечении от коронавируса, лично занимался решением проблемы стимулирующих выплат медработникам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.

Источник рассказал, что после того как президент РФ Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами надбавок медработникам, Мишустин лично вмешался в ситуацию.

Премьер потребовал, чтобы в течение суток были внесены изменения в соответствующие документы. Так, по словам источника, уже 16 мая «была устранена двусмысленность, позволявшая осуществлять выплаты по минутам или часам работы, а не за сам факт контакта с вирусом, как этого требовал президент».

Источник отметил, что также с 16 мая федеральное казначейство стало доводить дополнительные средства до регионов для выплат президентских надбавок за май.

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