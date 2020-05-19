Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов
Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
В ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о ходе программы кредитования оборотных средств системообразующих предприятий.
По его словам, за две недели были выданы 20 займов, каждый на сумму около 1 млрд рублей. Средства получили предприятия из сферы машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов.
«Двадцать кредитов — это мало», — ответил на доклад Решетникова глава государства.
Министр уточнил, что на рассмотрении находятся еще 300 заявок. В первую очередь ведомство ориентирует банки на помощь наиболее нуждающимся организациям.
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