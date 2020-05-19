Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. Об этом он сказал в интервью Forbes.

По его мнению, обвал рынка нефти стал «набатным колоколом», сигнализирующим России о том, что пора «сворачивать с этого пути» и принимать стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен.

«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть», — цитировал поговорку Чубайс.

При этом он уточнил, что если Россия не сможет «слезть с нефтяной игры», то страна окажется в тупике.

«Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение. Но про стратегию, конечно же, нужно для себя это решение принять», — резюмировал Чубайс.

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