Почти 123 тысячи медиков получили выплаты за борьбу с коронавирусом

Около 123 тысяч медработников получили стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения Татьяну Семенову.

Семенова также выразила надежду, что выплаты переведут до завтра.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить надбавки к зарплате тем медикам, которые работают с заразившимися коронавирусом. Сообщалось, что врачи должны получить выплаты до 15 мая.

В России выявлено больше 290 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2 722 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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