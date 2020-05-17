Попова: можно только надеяться, что сезон отдыха России в 2020 году состоится
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что сезон отдыха в России в 2020 году — это пока желание из разряда «больших, хороших, правильных надежд».
По ее мнению, сначала необходимо посмотреть на развивающуюся в стране ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели.
«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд», — цитирует ее РИА «Новости».
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
За минувшие сутки в России было выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах России. Всего в стране обнаружено более 272 тыс. заболевших.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Турции туристический сезон может начаться в конце мая
— Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения России в июле