Минтранс ожидает восстановления пассажирских ж/д перевозок к осени

Министерство транспорта России ожидает восстановления пассажирских железнодорожных перевозок к осени текущего года, заявил заместитель министра Владимир Токарев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подобное развитие ситуации возможно при плановом снятии ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа, и при отсутствии второй волны заболеваемости, отметил Токарев.

По данным Минтранса, в настоящее время пассажиропоток снизился на 71% в пригородных поездах и на 77% – в поездах дальнего следования.

По состоянию на 16 мая, в России зафиксировано 242 043 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2 537 — с летальным исходом. Вылечились 63 166 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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