Депутат Госдумы оценил решение Германии по «Северному потоку — 2»

Депутат Госдумы Сергей Железняк в интервью «Российской газете» прокомментировал отказ Германии освободить «Северный поток — 2» от правил газовой директивы ЕС.

По его словам, такое решение немецких властей показало несамостоятельность правительства и зависимость от США. Депутат отметил, что Вашингтон регулярно призывал ФРГ отказаться от российского газопровода.

Действия Берлина нельзя назвать партнерскими, подчеркнул Железняк, так как они являются попыткой переложить всю ответственность на российскую сторону.

Ранее стало известно, что Германия отказалась освободить газопровод «Северный поток — 2» от правил обновленной газовой директивы ЕС, согласно которой добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.

Решение Берлина положительно оценили на Украине и в Польше, однако с ним не согласился оператор газопровода и некоторые депутаты бундестага.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.