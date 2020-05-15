В Госдуме оценили отказ ФРГ освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Депутат Госдумы Сергей Железняк в интервью «Российской газете» заявил, что решение Германии по «Северному потоку — 2» продемонстрировало несамостоятельность немецкого правительства.

По мнению Железняка, Германия проявила покорность перед волей США, которые неоднократно давили на Берлин, пытаясь заставить отказаться от российского газопровода.

Депутат отметил, что действия немецкой стороны нельзя назвать партнерскими, так как ФРГ пытается переложить всю ответственность на Россию.

Ранее стало известно, что Германия отказала в освобождении «Северного потока — 2» от правил газовой директивы ЕС, согласно которой добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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