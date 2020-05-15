В Германии отказали в освобождении «Северного потока — 2» от правил Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока – 2» из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение регулятора.

Отмечается, что коллегия №7 отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части «Северного потока — 2», которая проходит в территориальных водах Германии, от регулирования.

В агентстве добавили, что необходимым условием для выведения проекта из-под правил была его реализация до 23 мая 2019 года. На данный момент «Северный поток – 2» еще не завершен.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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