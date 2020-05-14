ПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая

Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).

Такая рекомендация дана в связи с тем, что в настоящий момент на сайте госуслуг зафиксирован слишком большой поток посетителей, что приводит к работе портала в неполном объеме.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с работой.

Ранее правительство утвердило единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. для семей с детьми от 3 до 16 лет.