Россияне подали 2,5 миллиона заявок на детские пособия

Число заявок на детские выплаты в размере 10 тысяч достигло 2,5 миллиона, заявил замглавы Минкомсвязи Олег Качанов в эфире телеканала «Россия 24».

Качанов уточнил, что общая сумма выплат, запрошенных россиянами, составляет 35 миллиардов рублей. В заявки включены 3,5 миллиона детей.

11 мая президент России Владимир Путин объявил, что с 1 июня семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 15 лет.

В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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