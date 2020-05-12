Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

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Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. Соответствующий документ представлен на сайте правительства.

Согласно постановлению, выплату получат семьи, у которых есть право на материнский капитал. 10 тыс. рублей будет выплачено на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

Граждане могут оформить выплату через местное отделение Пенсионного фонда или через сайт гоуслуг. Заявление будет рассмотрено не позднее чем через 5 дней, а выплата осуществлена в течение 3 дней. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

Введение данных выплат анонсировал президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу в понедельник.

Ранее он подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. На каждого ребенка в данной возрастной категории ежемесячно будет выплачиваться по 5 тыс. руб. Граждане могут обратиться за назначением помощи до 1 октября 2020 года.

В документе отмечается, что пособие предоставляется семьям, которые имеют право на социальную поддержку и получили они это право ранее 1 июля 2020 года.

В России на данный момент зарегистрировано 221,3 тыс. случаев коронавируса, умерли 2 тыс., вылечились 39,8 тыс.