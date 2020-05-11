Собянин предложил Путину обеспечить помощь регионам с выпадающими доходами

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Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам предложил президенту России Владимиру Путину обеспечить меры по оказанию поддержки регионам с выпадающими доходами. Трансляция мероприятия велась в эфире «России 24».

Он отметил, что в России часть субъектов, в том числе и Москва, справятся с выпадением бюджетных доходов за счет выполнения необходимых мер, разработанных на фоне пандемии коронавируса.

Градоначальник добавил, что существует ряд регионов со «сложной бюджетной ситуацией».

«Я бы просил поручения правительства еще раз посмотреть, к каким бюджетным расходам приведут вот новые меры», — сказал Собянин.

По его мнению, это позволит частично компенсировать субъектам страны «падающие доходы».

Путин поддержал данную идею, отметив, что региональные власти при принятии решений должны согласовывать действия с правительством, после чего при согласовании и будут вырабатываться меры поддержки.

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