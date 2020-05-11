Самозанятые смогут вернуть уплаченный ими налог в 2019 году

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Президент России Владимир Путин предложил вернуть самозанятым гражданам налог, который они уплатили в 2019 году. Об этом он сообщил в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране.

«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищенно и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить», — заявил глава государства.

Он добавил, что налог, уплаченный самозанятыми гражданами в прошлом году, будет возвращен в полном объеме.

Президент отметил, что около 340 тысяч человек зарегистрировались самозанятыми в 2019 году.

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