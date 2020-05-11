Путин поручил запустить кредитную программу поддержки занятости

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Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране.

Программа должна быть запущена с 1 июня.

Российский лидер также поручил кабмину подготовить программу комплексных действий по стабилизации рынка труда.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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