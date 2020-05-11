Господдержку на фоне пандемии получат 27 млн детей

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Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам рассказал о господдержке детям на фоне нового типа коронавируса COVID-19. Трансляция мероприятия велась в эфире «России 24».

Он отметил, что господдержка будет обеспечена для детей от младенцев до школьников.

В общей сложности, по словам президента, поддержку получат 27 млн детей.

Президент добавил, что оказание поддержки семьям с детьми и пожилым людям является приоритетным направлением государства.

Кроме того, Путин добавил, что на детей в возрасте от 3-х до 15 лет будет выделена выплата в размере 10 тысяч рублей на ребенка с 1 июня.

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