Господдержку на фоне пандемии получат 27 млн детей
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Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам рассказал о господдержке детям на фоне нового типа коронавируса COVID-19. Трансляция мероприятия велась в эфире «России 24».
Он отметил, что господдержка будет обеспечена для детей от младенцев до школьников.
В общей сложности, по словам президента, поддержку получат 27 млн детей.
Президент добавил, что оказание поддержки семьям с детьми и пожилым людям является приоритетным направлением государства.
Кроме того, Путин добавил, что на детей в возрасте от 3-х до 15 лет будет выделена выплата в размере 10 тысяч рублей на ребенка с 1 июня.
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