Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

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Президент России Владимир Путин заявил о разовой выплате семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно.

Об этом он сообщил в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране.

«С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста», — сказал глава государства.

Путин добавил, что помощь получат все, кто в ней нуждается.

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