Путин: число безработных в России составляет 1,4 млн. человек

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Президент России Владимир Путин заявил, что число официально безработных в стране на настоящий момент составляет 1,4 млн. человек. Об этом он заявил в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, в начале апреля данный показатель был в два раза меньше.

До этого министр труда России Антон Котяков заявил, что в России зарегистрированы безработными 1 млн. 243 тыс. человек.

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