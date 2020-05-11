Путин: число безработных в России составляет 1,4 млн. человек
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Президент России Владимир Путин заявил, что число официально безработных в стране на настоящий момент составляет 1,4 млн. человек. Об этом он заявил в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране.
По его словам, в начале апреля данный показатель был в два раза меньше.
До этого министр труда России Антон Котяков заявил, что в России зарегистрированы безработными 1 млн. 243 тыс. человек.
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