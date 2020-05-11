Путин заявил о возобновлении деятельности ряда предприятий

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Президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая возобновятся работы предприятий в базовых отраслях. Об этом он сообщил в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране.

Уточняется, что вернуться к работе могут предприятия в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, связи и энергетики.

По словам главы государства, деятельность этих предприятий не связана с контактами с потребителями, поэтому возобновление их работы возможно, однако при строгом соблюдении санитарных норм.

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