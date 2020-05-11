Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля — в три раза повышен налог на добавленную стоимость. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.
Как уточняется, налог на добавленную стоимость возрастет на 10% и составит 15%.
Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан заявил, что такие меры являются необходимыми, чтобы поддержать финансовую и экономическую стабильность в перспективе, а также преодолеть вызванный пандемией коронавируса кризис с наименьшими потерями.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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