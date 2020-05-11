Киргизия запросила скидку на российский газ из-за коронавируса
Правительство Киргизии обратилось к российскому руководству с просьбой пересмотреть цену за поставку российского природного газа из-за пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы кабмина Киргизии.
«Распространение коронавирусной инфекции, снижение деловой активности, девальвация национальной валюты привели к снижению покупательской способности населения. Поэтому киргизская сторона просит пересмотреть вопрос цены на природный газ», — сказали в пресс-службе.
Также кабмин республики намерен обсудить с российской стороной вопрос о расходовании свободных средств российско-киргизского фонда развития для финансирования бизнеса.
В настоящее время цена за поставку 1 тыс. кубометров природного газа из России в Киргизию составляет $150.
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