Киргизия запросила скидку на российский газ из-за коронавируса

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Правительство Киргизии обратилось к российскому руководству с просьбой пересмотреть цену за поставку российского природного газа из-за пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы кабмина Киргизии.

«Распространение коронавирусной инфекции, снижение деловой активности, девальвация национальной валюты привели к снижению покупательской способности населения. Поэтому киргизская сторона просит пересмотреть вопрос цены на природный газ», — сказали в пресс-службе.

Также кабмин республики намерен обсудить с российской стороной вопрос о расходовании свободных средств российско-киргизского фонда развития для финансирования бизнеса.

В настоящее время цена за поставку 1 тыс. кубометров природного газа из России в Киргизию составляет $150.

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