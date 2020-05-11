СМИ: юридическая компания из США выплатила Тимошенко $11 млн ради избежания иска

Юридическая компания из Нью-Йорка выплатила $11 млн бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и ее адвокату ради избежания судебного иска с их стороны. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно изданию, в 2018 году политик в ходе своего интервью данной газете заявила, что нью-йоркская адвокатская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году якобы «обеляла деятельность [бывшего президента Украины Виктора] Януковича и его правительства».

По словам Тимошенко, упомянутая юрфирма делала это для получения вознаграждения, после интервью ее адвокат связался с нью-йоркской юридической компанией Reid Collins & Tsai с целью выяснить, каковы ее шансы выиграть дело против Skadden.

Источники газеты заявляют, что после разговора Skadden выплатил Тимошенко и ее адвокату Сергею Власенко »$11 млн или больше», чтобы в дальнейшем не было иска с их стороны.

Отмечается, что деньги поступили на счета Тимошенко и Власенко через Reid Collins & Tsai.

При этом The New York Times утверждает, что политик представила украинским властям декларации, в которых якобы упоминается о получении каждым из них по $5,5 млн, но при этом в документах не значится фирма Skadden.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тимошенко получила от США выплаты за годы в колонии на Украине

— Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

— Тимошенко обвинила действующую власть в спланированном уничтожении Украины