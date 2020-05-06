Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Такое заявление он сделал в ответ на комментарий журналиста о том, что россияне могут переводить деньги из банков «под подушку» на фоне введения нового налога на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Силуанов напомнил, что нововведение распространяется лишь на вклады, которые приносят более 60 тыс. рублей в год.
«Никаких заморозок и конвертаций не планируется», — сказал министр, добавив, что люди с вкладами более 1 млн рублей могут оплатить 13% налог.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому доходы по вкладам и ценным бумагам будут облагаться налогом в 13%. Он будет взиматься с процентных доходов свыше 60 тыс. руб.
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