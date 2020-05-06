МЭРТ: экономическая активность в России упала на треть
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Глава МЭРТ Максим Решетиков заявил,что экономическая активность в России на конец апреля сократилась на 33%, сообщает «Интерфакс».
По его словам, у министерства есть шесть показателей, на основании которых ежедневно расчитывается индекс экономической активности.
«По состоянию на 29 апреля экономическая активность снизилась на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина», - сказал Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собянин предложил разрешить работу промышленных и строительных компаний с 12 мая