Путин попросил главу МЭРТ внимательнее изучить реализацию мер поддержки бизнеса

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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом порекомендовал главе МЭРТ Максиму Решетникову повнимательнее изучить, как реализуются меры поддержки бизнеса.

Путин попросил Решетникова структурировать решения по экономическим мерам.

«Многое из того, что я сейчас услышал, это перечень решений, которые были приняты ранее. ... Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть, как реализуются эти решения, где и какое количество денег выдано, и кому», — сказал Путин.

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