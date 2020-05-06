В России зарегистрировано 1 миллион 243 тысячи безработных

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Министр труда России Антон Котяков заявил, что в стране зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысячи человек.

Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина по вопросам реализации ранее предпринятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированных безработных 1 миллион 243 тысячи человек», — сказал министр.

Котяков добавил, что за последние два месяца были зарегистрированы 735 тысяч безработных.

Он напомнил, что размер пособия для потерявших работу после 1 марта составляет 12 130 рублей, таких пособий назначено на сумму 1,8 миллиарда рублей.

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