Силуанов назвал условие раздачи россиянам «вертолетных денег»
Глава министерства финансов России Антон Силуанов назвал условие, при котором российские власти могли бы раздать гражданам страны «вертолетные деньги». Об этом пишет газета «Ведомости».
Речь идет о прямой раздаче денежных средств населению. По его словам, для этого необходимо, чтобы рубль являлся мировой резервной валютой.
Силуанов также отметил, что в условиях пандемии коронавируса нужно в первую очередь оказать помощь нуждающимся в ней, а точнее бизнесу — в сохранении работников, а людям — в оплате первоочередных расходов.
Именно поэтому власти России выдают отсрочки малым предприятиям, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты.
По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.