Силуанов назвал условие раздачи россиянам «вертолетных денег»

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Глава министерства финансов России Антон Силуанов назвал условие, при котором российские власти могли бы раздать гражданам страны «вертолетные деньги». Об этом пишет газета «Ведомости».

Речь идет о прямой раздаче денежных средств населению. По его словам, для этого необходимо, чтобы рубль являлся мировой резервной валютой.

Силуанов также отметил, что в условиях пандемии коронавируса нужно в первую очередь оказать помощь нуждающимся в ней, а точнее бизнесу — в сохранении работников, а людям — в оплате первоочередных расходов.

Именно поэтому власти России выдают отсрочки малым предприятиям, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.