В Дептрансе назвали стоимость масок и перчаток в метро Москвы

Медицинские маски и перчатки появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает столичный Дептранса в Telegram.

Отмечается, что пассажирам будет предоставлено три вида продукции: маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, комплект из маски и перчаток — 50 рублей.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,6 млн.

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