В России начал работать запрет на продажу алкоголя в жилых домах

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В России начал действовать закон, запрещающий продажу алкоголя в небольших барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный запрет распространится на заведения, площадь которых составляет менее 20 кв. м. Однако власти регионов могут вводить дополнительные ограничения и увеличивать минимально возможную площадь таких заведений.

До этого законопроект 17 апреля приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, а 24 апреля его утвердил российский лидер Владимир Путин.

Авторы инициативы отмечали, что жители домов с такого рода заведениями негативно относятся к ним и часто жалуются на шум.