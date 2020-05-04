Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.
Дворкович считает главным то, чтобы принятые меры заработали.
«Мы ожидаем, что в ближайшие недели все эти меры начнут реально работать, потому что пока еще не все заявленные механизмы на практике эффективно реализуются», — пояснил он.
По словам экономиста, основной период, когда российским компаниям понадобится помощь от государства, придется на июнь-июль.
Кризис изменит модели поведения людей, считает глава фонда «Сколково». По его прогнозам, компании станут более консервативными и менее рискованными, а экономика менее конкурентной.
Дворкович также выразил мнение, что производство будет чрезмерно локализовываться, без учета эффективности, в рамках отдельных национальных границ, а цепочки поставок будут разрываться.
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