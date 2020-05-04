Лукашенко предложил организовать очный саммит ЕАЭС 19 мая в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит ЕАЭС в любом формате, но надеется на очную встречу. Об этом он сказал в беседе с молдавским коллегой Игорем Додоном, цитирует «БелТА».

По его словам, формат встречи будет зависеть от решения коллег. В настоящее время он ждет реакции от президента России Владимира Путина. «Я ваш слуга, как вы скажете, так и будет», — сказал он Додону.

Лукашенко отметил, что готов всех принять в Белоруссии 19 мая и предоставить полную безопасность.

«Но все зависеть будет от вас, моих гостей. Если это невозможно, я думаю, что мы можем в конце концов перенести это мероприятие, пока ситуация не будет определенной и не успокоится», — резюмировал Лукашенко.

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