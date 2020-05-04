Лукашенко предложил организовать очный саммит ЕАЭС 19 мая в Минске

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Александр Лукашенко во время республиканского субботника на территории Национального парка... Александр Лукашенко во время республиканского субботника на территории Национального парка...
Александр Лукашенко во время республиканского субботника на территории Национального парка...
Максим Гучек/BelTA/Pool/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит ЕАЭС в любом формате, но надеется на очную встречу. Об этом он сказал в беседе с молдавским коллегой Игорем Додоном, цитирует «БелТА».

По его словам, формат встречи будет зависеть от решения коллег. В настоящее время он ждет реакции от президента России Владимира Путина. «Я ваш слуга, как вы скажете, так и будет», — сказал он Додону.

Лукашенко отметил, что готов всех принять в Белоруссии 19 мая и предоставить полную безопасность.

«Но все зависеть будет от вас, моих гостей. Если это невозможно, я думаю, что мы можем в конце концов перенести это мероприятие, пока ситуация не будет определенной и не успокоится», — резюмировал Лукашенко.

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