В Москве на ряде строительных объектов возобновят работы с 6 мая

В Москве на некоторых объектах возобновят строительные работы с 6 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу стройкомплекса столицы.

Соответствующее поручение дал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Также начнутся работы по обеспечению безопасности и прочности несущих конструкций.

«Все остальные строительные объекты остаются в режиме ограничений», — говорится в сообщении.

По последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,5 млн.

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