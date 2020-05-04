В Москве на ряде строительных объектов возобновят работы с 6 мая
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В Москве на некоторых объектах возобновят строительные работы с 6 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу стройкомплекса столицы.
Соответствующее поручение дал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
Также начнутся работы по обеспечению безопасности и прочности несущих конструкций.
«Все остальные строительные объекты остаются в режиме ограничений», — говорится в сообщении.
По последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,5 млн.
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