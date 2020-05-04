Роструд: зарплата за нерабочие дни в мае выплачивается в обычном размере
Оплата труда в нерабочие дни с 6 по 8 апреля будет произведена в обычном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя Роструда.
«Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — заявили в ведомстве.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что, согласно законодательству, зарплата граждан России не должна снижаться, если их трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились.
Решение о продлении нерабочих дней до 11 мая в связи с пандемией коронавируса принял президент России Владимир Путин.
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