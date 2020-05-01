ООН призывает собрать почти $70 млн для борьбы с COVID-19 на Украине
Организация Объединенных Наций призывает собрать почти $70 млн для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса нового типа на Украине, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.
План по поддержке Украины предусматривает помощь более 2 млн человек, его реализация требует $69 млн, заявил Дюжаррик. Он добавил, что в настоящее время организация поставляет на Украину защитные костюмы и тесты на коронавирус.
Кроме того, представитель генсека ООН обратился к сторонам конфликта на востоке Украины обеспечить свободный доступ гуманитарных конвоев в район.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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