В правительстве уточнили перечень попавших под запрет поставок из-за границы
В кабмине разъяснили, какие товары попадают под постановление о запрете на покупку иностранных промышленных товаров через госзакупки. Подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановление было размешено на сайте правительства.
Так, под запрет к приобретению через госзакупки попали легковые и грузовые автомобили, а также машины скорой помощи и пожарные автомобили.
Однако запрет не распространяется на запчасти и расходные материалы к машинам. Постановление также не касается запчастей для оборудования, которое используется заказчиком по нормам технической документации на указанные авто.
Кроме того, правительство запретило к приобретению через госзакупки паромы, танкеры для перевозки нефти, а также иностранные круизные суда и вертолеты.
Запрещена к приобретению была и кухонная мебель, а также мебель для офисов и предприятий торговли.
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