В правительстве уточнили перечень попавших под запрет поставок из-за границы

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В кабмине разъяснили, какие товары попадают под постановление о запрете на покупку иностранных промышленных товаров через госзакупки. Подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановление было размешено на сайте правительства.

Так, под запрет к приобретению через госзакупки попали легковые и грузовые автомобили, а также машины скорой помощи и пожарные автомобили.

Однако запрет не распространяется на запчасти и расходные материалы к машинам. Постановление также не касается запчастей для оборудования, которое используется заказчиком по нормам технической документации на указанные авто.

Кроме того, правительство запретило к приобретению через госзакупки паромы, танкеры для перевозки нефти, а также иностранные круизные суда и вертолеты.

Запрещена к приобретению была и кухонная мебель, а также мебель для офисов и предприятий торговли.

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