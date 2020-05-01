Нацбанк: ВВП Украины сократится на 11% во втором квартале

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Национальный банк Украины считает, что ВВП страны во втором квартале 2020 года сократится на 11% из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз, опубликованный регулятором.

«Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения <...> Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года, ВВП снизится на 11%», — говорится в отчете Нацбанка.

Специалисты банка также отметили, что экономика страны может начать восстанавливаться не раньше конца второго квартала. Восстановление обеспечат мягкая фискальная и монетарная политика регулятора.

Ранее во Всемирном банке сделали прогноз относительно экономического развития Украины. По мнению экспертов, по итогам 2020 года ВВП Украины сократится на 3,5%, а в 2021 году вырастет на 3%.

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