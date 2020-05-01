В Nord Stream не согласны с принятым Германией предварительным решением

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Компания-оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG выразила несогласие по принятому Федеральным сетевым агентством Германии решением отказать освободить проект от требований обновленной газовой директивы ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании Йенса Мюллера.

Он отметил, что Nord Stream намерена дольше отстаивать свои права в этом вопросе.

Представитель добавил, что в компании намерены дождаться официального решения для оценки своих дальнейших действий.

«Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав», — подчеркнул Мюллер.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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