Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»

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Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождении газопровода «Северный поток-2» от требований обновленной газовой директивы ЕС. Окончательное решение агентство объявит после 8 мая, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на документ, подтверждающий решение ведомства.

По информации издания, в федеральном агентстве считают, что в настоящее время «Северный поток» не соответствует требованиям закона об энергетике страны, согласно которому газопровод должен был быть достроен к маю 2020 года, чтобы избежать новых требований газового регулирования. В компании настаивают, что строительство газопровода завершено в плане его «экономической составляющей». Власти заявляют, что строительство должно быть завершено полностью.

«Если принципы европейского сетевого регулирования теперь применяются к Nord Stream 2, операторы трубопровода на немецкой территории Балтийского моря должны предоставить третьим сторонам доступ к трубопроводу», — пишет газета.

Контроль за ценой использования газопровода в этом случае будет регулироваться властями Германии.

По данным источников газеты, Nord Stream 2 AG планирует подать апелляцию в Высший региональный суд Дюссельдорфа в случае решения не в пользу компании.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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