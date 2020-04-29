В Минэнерго рассчитывают на стабилизацию цен на нефть к концу года

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В Министерстве энергетики России рассчитывают на стабилизацию цен на нефть к концу 2020 года. Об этом сообщил глава ведомства Александр Новак в интервью «Газете.Ru».

В Минэнерго ожидают, что в мае-июне ситуация на нефтяном рынке прояснится. По прогнозам ведомства, к этому времени начнет восстанавливаться бизнес, и многие страны начнут отказываться от карантинных мер, что должно повлиять на увеличение спроса.

Отметив, что период балансировки не будет быстрым, Новак выразил надежду на то, что рынок будет окончательно сбалансирован к концу года.

Начало сокращения запасов в хранилищах ожидается уже во втором полугодии 2020 года, уточнил глава Минэнерго.

«Но пока присутствует большая неопределенность: как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая и какой эффект она окажет, будут ли страны в полном объеме исполнять свои обязательства по сокращению», — заключил Новак, добавив, что в текущих условиях неопределенности прогнозировать цены нет смысла.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

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