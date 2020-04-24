ВЦИОМ: 74% россиян считают помощь волонтеров при COVID-19 существенной
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Почти три четверти россиян (74%) полагают, что волонтеры оказывают существенную помощь населению при пандемии коронавируса.
Таковы данные опубликованного в пятницу нового опроса ВЦИОМ.
В большей степени этого мнения придерживается молодежь.
Противоположного мнения — 13% участников социологического исследования.
Также 13% не смогли ответить на соответствующий вопрос содержательно.
Практически две трети россиян (64%) сами готовы помогать людям, которые находятся на самоизоляции.
Чаще других готовы помогать мужчины (73%), россияне 35-44 лет (71%), россияне 45-59 лет (72%).