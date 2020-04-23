Путин потребовал продолжить строительство жилья и объектов инфраструктуры

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать строительство жилья в России, несмотря на коронавирус. Об этом он сказал на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.

Президент отметил, что возведение инфраструктурных объектов и жилья необходимо продолжать при строгом соблюдении санитарных норм и требований.

Трансляцию с совещания вел телеканал «Россия 24».

Ранее Путин поручил правительству утвердить ипотеку под 6,5% годовых на весь срок кредита. Россиянам предоставят ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн руб., в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 млн руб. по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита.

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