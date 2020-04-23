Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах

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Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.

Предложение торговой площадки о разработке и внедрении такого механизма получило поддержку Комитета по срочному рынку, говорится в сообщении. Отмечается, что члены комитета рекомендовали учесть регуляторные и налоговые аспекты, а также готовность участников рынка при подготовке механизма.

Мосбиржа намерена в ближайшие месяцы доработать свои системы и подготовить их к введению данного механизма.

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