Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
Предложение торговой площадки о разработке и внедрении такого механизма получило поддержку Комитета по срочному рынку, говорится в сообщении. Отмечается, что члены комитета рекомендовали учесть регуляторные и налоговые аспекты, а также готовность участников рынка при подготовке механизма.
Мосбиржа намерена в ближайшие месяцы доработать свои системы и подготовить их к введению данного механизма.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мосбиржа приостанавливает торги фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil
— Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов