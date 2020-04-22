Цена на нефть WTI после падения выросла почти на 40%
Стоимость фьючерса нефти марки WTI перешла к росту после падения до отрицательных показателей, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным на 16.45 мск, стоимость WTI увеличилась на 39,8%, до $16,18 за баррель.
Также растет стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE. Фьючерс подорожал на 16,1% --до $22,45 за баррель.
Вечер понедельника, 20 апреля, запомнился падением цен майских фьючерсов WTI более чем на 300%, когда показатель достигал минус $40 за баррель. Обвал цены WTI до отрицательного уровня был отмечен впервые в истории – такого не случалось с момента открытия торгов на NYMEX в 1983 году.
Эксперты полагают, что спад был вызван действами крупных спекулянтов и имел весьма опосредованное отношение к изменениям фундаментальных факторов рынка.
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