Цена на нефть WTI после падения выросла почти на 40%

Стоимость фьючерса нефти марки WTI перешла к росту после падения до отрицательных показателей, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным на 16.45 мск, стоимость WTI увеличилась на 39,8%, до $16,18 за баррель.

Также растет стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE. Фьючерс подорожал на 16,1% --до $22,45 за баррель.

Вечер понедельника, 20 апреля, запомнился падением цен майских фьючерсов WTI более чем на 300%, когда показатель достигал минус $40 за баррель. Обвал цены WTI до отрицательного уровня был отмечен впервые в истории – такого не случалось с момента открытия торгов на NYMEX в 1983 году.

Эксперты полагают, что спад был вызван действами крупных спекулянтов и имел весьма опосредованное отношение к изменениям фундаментальных факторов рынка.

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