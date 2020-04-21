Индекс Dow Jones упал на почти 3% на фоне ситуации на рынке нефти

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Крупнейшие американские фондовые индексы опустились на 3% на закрытии торгов на фоне ситуации на нефтяном рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился до 23019,71 пункта, упав на 2,67%.

Кроме того, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустились на 3,48%, до 8263,23 пункта, а на 3,07% понизился индекс широкого рынка S&P — до 2736,49 пункта.

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