Индекс Dow Jones упал на почти 3% на фоне ситуации на рынке нефти
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Крупнейшие американские фондовые индексы опустились на 3% на закрытии торгов на фоне ситуации на нефтяном рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился до 23019,71 пункта, упав на 2,67%.
Кроме того, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустились на 3,48%, до 8263,23 пункта, а на 3,07% понизился индекс широкого рынка S&P — до 2736,49 пункта.
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