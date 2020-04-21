Греф объяснил разницу ипотеки «Сбербанка» в России и Европе

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Вопрос о том, когда сравняются ставки по ипотеке в России и Чехии, президенту «Сбербанка» Герману Грефу задал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в эксклюзивном интервью на «Ленте.ру».

Греф отметил, что этот вопрос — из числа его «любимых и наивных»: «Ответ очень простой: тогда, когда «Сбербанк» в России будет платить по депозитам эти самые 0,5 процента, которые они платят по депозитам в Чехии. А не 5 процентов, как в России».

Сейчас на сайте «Сбербанка» в Чехии предлагается фиксированная процентная ставка по ипотеке от 2,29%. В России компания предлагает ипотечные ставки от 5%.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин в числе мер по предотвращению экономического кризиса выдвинул идею льготной ипотеки по ставке 6,5% на весь срок выплаты кредита. Эти условия распространяются на приобретение жилья комфорт-класса, цена которого — ниже 3 млн руб. в регионах, а также ниже 8 млн руб. — в столице и Санкт-Петербурге. Более дорогое жилье будет субсидироваться государством.

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