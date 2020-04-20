Россияне подали полмиллиона заявок на выплаты детям до трех лет

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Жители России подали 500 тысяч заявлений на получение ежемесячной выплаты в пять тысяч рублей на детей младше трех лет, пишет Минкомсвязь.

Отмечается, что мера действует с апреля по июнь.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

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